F1 | Verstappen történelmi, a Red Bull páros győzelmet aratott Monzában

A kvalifikáción ez be is jött, Sainz 0.013 másodperccel utasította maga mögé Verstappent, és megszerezte a pole-t, amitől a pirosak szurkolói megőrültek. Sainz aztán a verseny első 14 körében is ellenállt Verstappen nyomásának, miközben a Ferrari pilótájának visszapillantójában folyamatosan fel-fel sejlett a holland. Egy körrel később a regnáló világbajnok a második sikánban megelőzte Sainzot, az első helyet pedig már nem is engedte ki a kezéből.