Orbán Olivér csúcsformában várja az Eb-t

Orbán Olivér élvezte és meg is nyerte a wakeboard ob-t

„Régóta készülünk rá, más versenyünk igazából nem is volt az évben, úgyhogy végig ez volt a fókuszban. Jelenleg úgy tűnik, elég rosszak lesznek az időjárási körülmények, ezen a pályán ráadásul ez lesz az első versenyem.”

„Általában a német riderek nagy riválisok lenni, ráadásul hónapok óta ezen a pályán edzenek. Erős mezőny lesz, ahogy néztem az Instán a videókat, azért senki nem unatkozott az elmúlt hónapokban, gyakorolta a trükköket. Természetesen jó lenne döntőbe jutni, és ott akár a dobogót is elcsípni. De a legfontosabb, hogy menjek egy jó kört, amiben nem hibázok.”

