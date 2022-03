Orbán Olivér: Régi álmom volt Besenyei Péterrel találkozni

„Nem tudtam, hogy én fogom kapni, csak azt, hogy jelölt vagyok. Nagyon örültem, mert sorozatban másodszor nyertem el: tavaly elmaradt a díjátadó, tavalyelőtt viszont szintén én kaptam. A díjat ráadásul Besenyei Pétertől vehettem át, tök jó volt vele élőben találkozni és beszélgetni, régi álmom vált ezzel valóra. De rajta kívül is rengeteg sportolóval találkoztam, akik vagy a barátaim, vagy most ismertem meg őket, és több, számomra új sportágat is megismerhettem. Nagy löketet adott az egész, és az is tetszett, hogy fel kellett öltözni szépen, magas színvonalú volt a rendezvény. Ezzel még több motivációt kaptam az idei évre.”

