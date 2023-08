Orbán Olivér itthon már tarolt, felkészül: Románia, majd Európa

Orbán Olivér megrepedt kézfejjel is a legjobb trükköt …

Orbán Olivér egy másik verseny, majd egy sérülés miatt három év után tudott visszatérni a wakeboard országos bajnokságra, és ha már így tett, két kategóriában is győzelmet aratott. Pedig májusban még bizonytalannak tűnt a szezon, ugyanis műtéti úton eltávolították a manduláját.

