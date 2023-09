Orbán Olivér: Láttam magam előtt, ahogy győzök!

„Így visszatekintve tükrözte az egész évemet. Három nappal a selejtező előtt utaztunk Párizsba, aznap már volt is egy kétórás edzésem, de első nap semmit nem tudtam beadni, amit gyakoroltam öt-hat hónapon keresztül. Annyira szokatlan volt a pálya, az elemelrendezés sem nekünk kedvezett. De az lebegett a szemem előtt, hogy nyerni jöttünk, van még három nap, nem mehet el a kedvem. Az Eb első napjának reggelén is kint edzhettem még a pályán fél órát, és igazából akkorra állt össze a kör, akkor éreztem először, hogy ez megvan.”

