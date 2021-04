Orbán Olivér már nehezen bírja deszka nélkül

„Lementem hozzá Gyulára és többször is BMX-eztem. Ráadásul megtanultam hátraszaltózni is. Óriási élmény volt! Először szivacsgödör felett próbáltam, és már másodszorra összejött. Ugrottam még ötöt-hatot, átmentem a rendes rámpára, és ott is bejött már második alkalommal. Ez volt mindössze a harmadik napom, hogy BMX-eztem, úgyhogy még Zozo is azt mondta, ez elég nagy rekord lehet. Sokan évek alatt jutnak el erre a szintre. Igaz, a wakeboardból sok mozdulat jött, egy-két trükköt a saját sportágam miatt éreztem, hogyan is kéne csinálni, és ez tök jó volt.”