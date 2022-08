Orbán Olivér megrepedt kézfejjel is a legjobb trükköt dobta

Orbán Olivér nem pihen a nyáron – hogyan is tehetné, hiszen ez a wakeboardozás igazi szezonja. Nemcsak kedvenc sportágával foglalkozik, hiszen a Red Bull Röpnapon is versenyzett – persze egy hatalmas wakeboardot vezetve repült/zuhant –, de most már azért a deszkázásé a fő szerep.

„Elég kemény volt, mert fél háromkor kezdtük az első próbát a winch-csel, csináltunk próbacsúszást, ami elég jól sikerült. Volt egy épített induló stégünk is, hogy kicsit egyszerűbb legyen elindulnunk. Annyi nehézség akadt, hogy a vízben rengeteg volt a hínár, de hátrébb húztuk az induló stéget, és így tudtunk fröcskölős trükköket is mutatni, úgyhogy jó hangulatban zajlott az egész. Az emberek arcán pedig látszott: nem gondolták, hogy ilyesmi megtörténhet a dabasi Sári patakon. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, nagyon szerették az emberek. Vittünk tanuló deszkákat is, úgyhogy ki tudták próbálni, milyen a winch mögött. Nagyon elfáradtunk a három óra csúszás után, de nagy élmény volt.”

The Best Trick