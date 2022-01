Orbán Olivér motivációja 2022-re

„December végén álltunk le mindennel, utána pihentünk. Felfedeztem egy új országot, mert nem jártam korábban még Svájcban. Kirándultunk, meg volt egy brutál jó snowboardozásunk is. Kiváló volt a hó és a hegy is, és magamhoz képest nagyon jól ment. Igazából rendesen most snowboardoztam először ezen a télen. Sokat csúsztunk, reggel kilenctől egészen délután négyig. Aktív pihenés volt, de mindemellett át is tudtam gondolni, hogy mik történtek velem az előző évben, és mire kell koncentrálnom az ideiben.”