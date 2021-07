Pécs on Stage - reflektorfényben Andrash

A Pécs on Stage harmadik epizódja egy igazán különleges helyszínről jelentkezik, a Pécsi Állatkert Akváriumából . Főszerepben az az Andrash áll, aki a DAIDAI csapatából már többeteknek ismerős lehet, azonban szólóban most kezdi csak igazán bontogatni a szárnyait.

Természetesen Andrash-sal is készítettünk egy bemutatkozó interjút, amiből megtudhatjátok többek között, hogy hogyan kezdődött a pályafutása, de arra is fény derül majd, hogy miért nem tud elszakadni a víz témájától.

Ez volt az első két elektronikus zenei élményem, ami úgy gondolom, a mai napig meghatároz. Ahogy az lenni szokott ilyenkor, rövid időn belül össze is hozott a sors egy DJ-vel, aki megtanított sok mindenre, bulikba hívott el zenélni és ezáltal elkezdett formálódni a saját zenei ízlésem is.

