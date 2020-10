Először nagyközönség előtt boebeck a Pécs On Stage-ben!

Boebeck korábban fellépett már az Ördögkatlan Fesztivál on, a PEN -en, illetve a Budapest Music Center ben megrendezett Leonard Cohen esten, azonban úgy igazán most mutatja meg magát a nagyközönségnek. A Pécs On Stage nyolcadik epizódjában debütált a különleges hangú előadó első EP-je, a comfortable , ami év végén lát majd hivatalosan is napvilágot.