Sirmóval startolt el a Pécs On Stage második évada

- A 90-es évek gyermekeként szerencsésnek tartom magam, mivel abban az időben rengeteg jó zenéhez hozzáfértem, ami hatással volt rám. Ekkor úgy 16-17 éves lehettem. Elérhető lett az internet és a kábeltévé, amin már fogható volt az MTV is és más zenei csatornák. Abban az időben elég jó volt a mainstream zenei felhozatal, ami most is hatással van a jelenlegi underground klubzenékre, mivel a mai producerek közül is sokan nyúlnak vissza egy-két samplinghez, vagy zenei mintához, köztük én is.