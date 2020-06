Pécs On Stage - Ismerjétek meg a Juniper Launchest!

Pécs egyszerűen szórja magából a nagyobbnál nagyobb tehetségeket, szóval most már ideje lenne megtudnunk, hogy mi van abban a városban, ami máshol nincs? Gondoljunk csak a Halott Pénzre vagy a Punnany Massifra… na ugye!

Pécs egyszerűen szórja magából a nagyobbnál nagyobb tehetségeket, szóval most már ideje lenne megtudnunk, hogy mi van abban a városban, ami máshol nincs? Gondoljunk csak a Halott Pénzre vagy a Punnany Massifra… na ugye!

Pécs egyszerűen szórja magából a nagyobbnál nagyobb tehetségeket, szóval most már ideje lenne megtudnunk, hogy mi van abban a városban, ami máshol nincs? Gondoljunk csak a Halott Pénzre vagy a Punnany Massifra… na ugye!

a Pécs On Stage következő részének bemutatkozó csapata.

Itt egy újabb tehetséges banda, akik csupán 1 éve alakultak, de az biztos, hogy fényes jövő áll előttük. A magukat gitárzenét játszó bandának tituláló Juniper Launches a Pécs On Stage következő részének bemutatkozó csapata.

Itt egy újabb tehetséges banda, akik csupán 1 éve alakultak, de az biztos, hogy fényes jövő áll előttük. A magukat gitárzenét játszó bandának tituláló Juniper Launches a Pécs On Stage következő részének bemutatkozó csapata.

Ajánlott megjegyezni a srácok nevét, ugyanis hamarosan érkezik majd az új albumuk és reméljük mielőbb megleshetjük őket egy zseniális koncert keretein belül is!

Ajánlott megjegyezni a srácok nevét, ugyanis hamarosan érkezik majd az új albumuk és reméljük mielőbb megleshetjük őket egy zseniális koncert keretein belül is!

Ajánlott megjegyezni a srácok nevét, ugyanis hamarosan érkezik majd az új albumuk és reméljük mielőbb megleshetjük őket egy zseniális koncert keretein belül is!