Pécs on Stage - Kati Wintermans először közönség előtt

Csónakot elő, evezőket fel, irány a Malomvölgyi-tó! Ezúttal erről a mesés helyszínről jelentkezik a Pécs on Stage következő epizódja, amiben Kati Wintermans elbűvölő hangja töri meg a hajnali csendet. Kati eddig még soha nem állt közönség elé, idén májusban hallhattuk őt bemutatkozni a Thomas High közreműködésével készített “The Hidden Room” kislemezzel.

Csónakot elő, evezőket fel, irány a Malomvölgyi-tó! Ezúttal erről a mesés helyszínről jelentkezik a Pécs on Stage következő epizódja, amiben Kati Wintermans elbűvölő hangja töri meg a hajnali csendet. Kati eddig még soha nem állt közönség elé, idén májusban hallhattuk őt bemutatkozni a Thomas High közreműködésével készített “The Hidden Room” kislemezzel.

Csónakot elő, evezőket fel, irány a Malomvölgyi-tó! Ezúttal erről a mesés helyszínről jelentkezik a Pécs on Stage következő epizódja, amiben Kati Wintermans elbűvölő hangja töri meg a hajnali csendet. Kati eddig még soha nem állt közönség elé, idén májusban hallhattuk őt bemutatkozni a Thomas High közreműködésével készített “The Hidden Room” kislemezzel.

Mielőtt még elmerülnénk Kati produkciójában, természetesen vele is készítettünk egy interjút, hogy ti is jobban megismerhessétek.

Mielőtt még elmerülnénk Kati produkciójában, természetesen vele is készítettünk egy interjút, hogy ti is jobban megismerhessétek.

Mielőtt még elmerülnénk Kati produkciójában, természetesen vele is készítettünk egy interjút, hogy ti is jobban megismerhessétek.

Kati Wintermans - Pécs on Stage

- Pár kisebb népdaléneklési versenytől és kórusfellépéstől eltekintve nem énekeltem vagy zenéltem közönség előtt sosem. Dalokat is csak nemrég kezdtem el írni, tavaly október óta írok csak szöveget, zenét.

- Pár kisebb népdaléneklési versenytől és kórusfellépéstől eltekintve nem énekeltem vagy zenéltem közönség előtt sosem. Dalokat is csak nemrég kezdtem el írni, tavaly október óta írok csak szöveget, zenét.

- Pár kisebb népdaléneklési versenytől és kórusfellépéstől eltekintve nem énekeltem vagy zenéltem közönség előtt sosem. Dalokat is csak nemrég kezdtem el írni, tavaly október óta írok csak szöveget, zenét.

- Mindig nagyon éneklős, de egyben nagyon szégyenlős gyerek is voltam, úgyhogy amióta az eszemet tudom, valamit dúdolgattam – de kizárólag csak magamnak. Ezek a gátlásaim aztán elkezdtek oldódni az iskolában, ahol első osztálytól a gimnázium végéig kórusos voltam és személyiségben is sokat lazultam.

- Mindig nagyon éneklős, de egyben nagyon szégyenlős gyerek is voltam, úgyhogy amióta az eszemet tudom, valamit dúdolgattam – de kizárólag csak magamnak. Ezek a gátlásaim aztán elkezdtek oldódni az iskolában, ahol első osztálytól a gimnázium végéig kórusos voltam és személyiségben is sokat lazultam.

- Mindig nagyon éneklős, de egyben nagyon szégyenlős gyerek is voltam, úgyhogy amióta az eszemet tudom, valamit dúdolgattam – de kizárólag csak magamnak. Ezek a gátlásaim aztán elkezdtek oldódni az iskolában, ahol első osztálytól a gimnázium végéig kórusos voltam és személyiségben is sokat lazultam.

Szerencsém volt, mert alapfokú művészeti oktatást nyújtó iskolába jártam, ahol szolfézst és hangszert (klarinétot) is tanulhattam, és ezek – bár akkoriban még nem érzékeltem, hogy mennyire fontosak lesznek később –, adtak egy olyan zenei tudást és gondolkodást, amelyek most az alapjai az összes zenéhez kapcsolódó tevékenységemnek.

Szerencsém volt, mert alapfokú művészeti oktatást nyújtó iskolába jártam, ahol szolfézst és hangszert (klarinétot) is tanulhattam, és ezek – bár akkoriban még nem érzékeltem, hogy mennyire fontosak lesznek később –, adtak egy olyan zenei tudást és gondolkodást, amelyek most az alapjai az összes zenéhez kapcsolódó tevékenységemnek.

Szerencsém volt, mert alapfokú művészeti oktatást nyújtó iskolába jártam, ahol szolfézst és hangszert (klarinétot) is tanulhattam, és ezek – bár akkoriban még nem érzékeltem, hogy mennyire fontosak lesznek később –, adtak egy olyan zenei tudást és gondolkodást, amelyek most az alapjai az összes zenéhez kapcsolódó tevékenységemnek.

Kati Wintermans - Pécs on Stage