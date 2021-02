O’SULLIVAN-nel búcsúzik a Pécs On Stage első évada

Az egész 2020-as évet végigkísérte a Pécs On Stage szuper projektje, amiről természetesen mi is folyamatosan beszámoltunk nektek. Számtalan tehetséges előadót ismerhettetek meg a velük készült interjúknak hála, azonban még nem teljes a lista, hiszen az évadzáró epizódban az ír származású, ám Pécshez igenis közel álló (Ian) O’SULLIVAN dalolt nekünk egy fantasztikusat, egyenesen a Pécsi Sörfőzdéből.

Az egész 2020-as évet végigkísérte a Pécs On Stage szuper projektje, amiről természetesen mi is folyamatosan beszámoltunk nektek. Számtalan tehetséges előadót ismerhettetek meg a velük készült interjúknak hála, azonban még nem teljes a lista, hiszen az évadzáró epizódban az ír származású, ám Pécshez igenis közel álló (Ian) O’SULLIVAN dalolt nekünk egy fantasztikusat, egyenesen a Pécsi Sörfőzdéből.