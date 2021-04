Pétervári-Molnár Bendegúz: Ez durva volt!

Pétervári-Molnár Bendegúz lett az első magyar evezős, aki sorozatban másodszor is ott lehet az ötkarikás játékokon. Rióban 14. lett, a tokiói kvótát pedig most szerezte meg az Olaszországi Varesében rendezett kvalifikációs versenyen, miután az egypár döntőjében a 3. helyet szerezte meg. Pedig Bendegúz mögött nagyon nehéz évek állnak, ahogy maga a verseny is bőven állított akadályokat elé, de mindennel sikerült megküzdenie! A RedBull.hu-nak mesélt a verseny után.

Pétervári-Molnár Bendegúz lett az első magyar evezős, aki sorozatban másodszor is ott lehet az ötkarikás játékokon. Rióban 14. lett, a tokiói kvótát pedig most szerezte meg az Olaszországi Varesében rendezett kvalifikációs versenyen, miután az egypár döntőjében a 3. helyet szerezte meg. Pedig Bendegúz mögött nagyon nehéz évek állnak, ahogy maga a verseny is bőven állított akadályokat elé, de mindennel sikerült megküzdenie! A RedBull.hu-nak mesélt a verseny után.

Pétervári-Molnár Bendegúz lett az első magyar evezős, aki sorozatban másodszor is ott lehet az ötkarikás játékokon. Rióban 14. lett, a tokiói kvótát pedig most szerezte meg az Olaszországi Varesében rendezett kvalifikációs versenyen, miután az egypár döntőjében a 3. helyet szerezte meg. Pedig Bendegúz mögött nagyon nehéz évek állnak, ahogy maga a verseny is bőven állított akadályokat elé, de mindennel sikerült megküzdenie! A RedBull.hu-nak mesélt a verseny után.

– Már Rio előtt is kísérletezgettünk. A legtöbb nemzetközi evezős már csak naponta egyet evez edzés gyanánt, mellette nagyon sokat kerékpározik vagy súlyzózik. Itthon senki nem csinálja így, de mi áttértünk erre a módszerre. Van olyan nap, amikor nem is evezünk, csak kerékpározunk egy hosszabbat. Eleinte nehéz volt eltalálni az arányokat az intenzív és a könnyebb edzések között, de most már egyre jobban belejövünk.

– Már Rio előtt is kísérletezgettünk. A legtöbb nemzetközi evezős már csak naponta egyet evez edzés gyanánt, mellette nagyon sokat kerékpározik vagy súlyzózik. Itthon senki nem csinálja így, de mi áttértünk erre a módszerre. Van olyan nap, amikor nem is evezünk, csak kerékpározunk egy hosszabbat. Eleinte nehéz volt eltalálni az arányokat az intenzív és a könnyebb edzések között, de most már egyre jobban belejövünk.

– Már Rio előtt is kísérletezgettünk. A legtöbb nemzetközi evezős már csak naponta egyet evez edzés gyanánt, mellette nagyon sokat kerékpározik vagy súlyzózik. Itthon senki nem csinálja így, de mi áttértünk erre a módszerre. Van olyan nap, amikor nem is evezünk, csak kerékpározunk egy hosszabbat. Eleinte nehéz volt eltalálni az arányokat az intenzív és a könnyebb edzések között, de most már egyre jobban belejövünk.

– Durva volt. Nem is a futam tologatása miatt, mert amúgy nyugodt voltam, nem stresszeltem, éreztem, hogy meglesz a kvóta. De a középdöntő és a döntő nemcsak egy napon volt, hanem két órával egymás után, ami fizikálisan nagyon megterhelő. Bíztam benne, hogy legalább három embernek még keményebb, mint nekem, így minimum ennyit magam mögé tudok utasítani. Aztán így is lett… Mivel sokat kivett belőlem a középdöntő, nem rajtoltam gyorsan, ahogy szoktam, inkább óvatosabb voltam. Görög és orosz ellenfelem elhúzott, én pedig láttam, hogy a szerbbel leszek nagy csatában a kvótáért. Próbáltam rajta maradni, az utolsó ötszázon pedig robbantottam, és a végén majdnem egy másodperces előnyt sikerült kovácsolnom.

– Durva volt. Nem is a futam tologatása miatt, mert amúgy nyugodt voltam, nem stresszeltem, éreztem, hogy meglesz a kvóta. De a középdöntő és a döntő nemcsak egy napon volt, hanem két órával egymás után, ami fizikálisan nagyon megterhelő. Bíztam benne, hogy legalább három embernek még keményebb, mint nekem, így minimum ennyit magam mögé tudok utasítani. Aztán így is lett… Mivel sokat kivett belőlem a középdöntő, nem rajtoltam gyorsan, ahogy szoktam, inkább óvatosabb voltam. Görög és orosz ellenfelem elhúzott, én pedig láttam, hogy a szerbbel leszek nagy csatában a kvótáért. Próbáltam rajta maradni, az utolsó ötszázon pedig robbantottam, és a végén majdnem egy másodperces előnyt sikerült kovácsolnom.

– Durva volt. Nem is a futam tologatása miatt, mert amúgy nyugodt voltam, nem stresszeltem, éreztem, hogy meglesz a kvóta. De a középdöntő és a döntő nemcsak egy napon volt, hanem két órával egymás után, ami fizikálisan nagyon megterhelő. Bíztam benne, hogy legalább három embernek még keményebb, mint nekem, így minimum ennyit magam mögé tudok utasítani. Aztán így is lett… Mivel sokat kivett belőlem a középdöntő, nem rajtoltam gyorsan, ahogy szoktam, inkább óvatosabb voltam. Görög és orosz ellenfelem elhúzott, én pedig láttam, hogy a szerbbel leszek nagy csatában a kvótáért. Próbáltam rajta maradni, az utolsó ötszázon pedig robbantottam, és a végén majdnem egy másodperces előnyt sikerült kovácsolnom.

– Sokat! Elég nagy dolog, főleg, hogy kvóta szempontjából kilátástalan helyzetben voltunk az elmúlt egy-két évben. Ráadásul, korábban magyar evezősnek nem sikerült egypárban kétszer is kijutnia. Ugyanezt szerintem elmondhatja magáról edzőként édesapám, akinek ráadásul most volt a hatvanadik születésnapja, úgyhogy a versennyel ünnepeltük, azt hiszem, szép ajándék volt ez neki.

– Sokat! Elég nagy dolog, főleg, hogy kvóta szempontjából kilátástalan helyzetben voltunk az elmúlt egy-két évben. Ráadásul, korábban magyar evezősnek nem sikerült egypárban kétszer is kijutnia. Ugyanezt szerintem elmondhatja magáról edzőként édesapám, akinek ráadásul most volt a hatvanadik születésnapja, úgyhogy a versennyel ünnepeltük, azt hiszem, szép ajándék volt ez neki.

– Sokat! Elég nagy dolog, főleg, hogy kvóta szempontjából kilátástalan helyzetben voltunk az elmúlt egy-két évben. Ráadásul, korábban magyar evezősnek nem sikerült egypárban kétszer is kijutnia. Ugyanezt szerintem elmondhatja magáról edzőként édesapám, akinek ráadásul most volt a hatvanadik születésnapja, úgyhogy a versennyel ünnepeltük, azt hiszem, szép ajándék volt ez neki.