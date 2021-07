Érzelmek, akció, reakció - ez a Gasly-stílus

Part of this story

Ausztria a Scuderia AlphaTauri hazája, Gasly azonban mégis Milánót választotta otthonaként. Rögtön kiderül az is, hogy miért pont az olasz városra esett a választása. Gasly olaszul tanult és az első versenyét is Olaszországban sikerült megnyernie. Milánó csak egy rövid repülőútra van Franciaországtól, így a családjához is könnyedén haza tud utazni. Ezenkívül a barátai is szeretik Milánót és szívesen látogatnak el hozzá. “Ha a semmi közepén élnék, nem szívesen jönnének el hozzám látogatóba” - mondta a pilóta. Ezen felül a város tökéletesen eleget tesz Gasly érdeklődési körének. “Számtalan divat, zene és gasztronómiai eseményt rendeznek itt. Ezenfelül zseniális éttermek vannak a városban!” - árulta el Gasly. "De mindezeken felül imádom csak úgy összességében a város hangulatát is."