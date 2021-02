Senki sem marad Pilvaker nélkül márciusban

Tavaly hidegzuhanyként érte a Pilvaker csapatát, amikor öt nappal a show előtt kiderült, hogy a járványügyi helyzet miatt törölni kell az eseményt. A szervezők és az előadók is tudomásul vették a döntést, de mi sem mutatja jobban a Pilvaker-csapat elkötelezettségét, a lefújt esemény ellenére még ott maradtak, és másnap is végigpróbálták a be sem mutatott műsort. Mindenki nagyon bízott benne, hogy 2020 végére már sokkal jobb lesz a helyzet, de az élet másképp gondolta.