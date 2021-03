Balázsék kihozzák a maximumot az idei Pilvakerből

A tavalyi évben sajnos az előadás előtt pár nappal értesült mindenki arról, hogy az addigi, akkor már 2-3 hónapja tartó próbáinknak lőttek, és bárhogy is szeretné többtízezer ember, nem lehet megtartani a 2020-as Red Bull Pilvakert. Akkor hatalmas sokként érte a szervezőket és az előadókat is a hír, hiszen évről évre új dalokkal, új produkcióval készülnek a nemzeti ünnepre, és bár már készen volt a tavalyi show, végül senki sem láthatta, mit talált ki a csapat. Ez az előadókat is nagyon megviselte, nehezen viselték a döntést és a tehetetlenséget.