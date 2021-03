Hallgasd újra a Pilvaker ünnepi rádióadását

Sajnos ez is egy olyan március 15-e volt, amikor kénytelenek voltunk úgy együtt ünnepelni, hogy tulajdonképpen távol voltunk egymástól, de idén legalább nem teljesen maradt el a Pilvaker, ahogy tavaly, az utolsó pillanatban. Balázsék befogadták a csapatot, és hallhattad a kedvenceidet régi és új formában is, ráadásul még Bánki Beni és Vadon Jani is slammeltek együtt, amire eddig aztán tényleg nem volt példa.