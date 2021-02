Van egy jó Pilvaker-sztorid? Meséld el, és nyerj vele!

Mi ez a nyereményjáték?

Van egy vicces/megható/emlékezetes/megdöbbentő/különleges vagy bármilyen egyéb sztorid a Pilvakerről, amire a legszívesebben emlékszel vissza? Most lehetőséged van ezt elmesélni nekünk szöveges, audio vagy videós formátumban, mi pedig kiválasztjuk azt a szerencsés nyertest, aki a nagyközönségnek is előadhatja kedvenc történetét. 2 éve történt? 5 éve? Vagy netán még több? Nem baj! Most bármi jöhet!