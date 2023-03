Pippen, Jackson, LeBron, Bolt – Tótka Sanyi kedvenc sportkönyvei

„Imádom Michael Jordant és imádom azt a korszakot, amikor a Chicago Bulls hat gyűrűt tudott nyerni. A bajnoki címek minden egyes elemére kíváncsi vagyok, ezért is fogtam a kezembe Scottie Pippen könyvét, hiszen bár másodhegedűs volt Michael Jordan mellett, mégis elképesztően fontos fogaskereke volt ennek az egész szerkezetnek. Nagyon érdekes dolgokat olvastam például a munkamorálról, ahogy ők a kilencvenes években hozzáálltak. Nem véletlen ez a hat gyűrű. Ugye ehhez kellett Phil Jackson, Michael Jordan, Scottie Pippen, ahogy ők felnőttek. Nem is tudtam például, hogy Scottie Pippen ennyi sérüléssel, ennyi műtéttel tudott odaállni, és a végletekig hajszolta magát, hiszen addig kosárlabdázott, ameddig csak bírta a teste. Volt egy nagyon érdekes rész a vége felé, amikor Pippen már elkerült a Chicago Bullstól a Houston Rocketshoz, ahol Charles Barkley-val volt egy csapatban, és Jordan azt mondta neki: Barkley nem képes bajnoki címet nyerni. Pippen nem akart hinni neki. De mondta Jordan, hogy egyszerűen hiányzik belőle a bajnoki fűszer. Aztán ki is estek a rájátszásban. Jordan személyi edzője is elment a Houstonhoz, hogy Pippennek tartson edzést, és Barkley ezt nem bírta végigcsinálni, összeesett. Ami az érdekes, hogy Pippen azt írja: Barkley ugyanúgy élt, mint Jordan. Eljárt golfozni és szivarozott is, csak Jordan emellett az edzést is megcsinálta száz százalékosan, miközben Barkley nem volt rá képes. Ez egy apró példa arra, ami elválasztja a bajnokokat a többiektől – nagyon tetszett ez a példa.”

