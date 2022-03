Rapport Rodrigó pályafutása legnagyobb kihívása előtt

Nemrég számoltunk be róla, hogy a Red Bull Salzburg Academy gamere részt vehetett pályafutása első FIFA Global Series-versenyén, melyen ráadásul első két meccsét meg is nyerte. Már akkor azt tervezte, hogy bizony mennyire jó lenne ennek a nagyon rangos nemzetközi versenynek a következő fordulóira is bejutni.