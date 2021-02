RB Leipzig–Liverpool: csúcsrangadó a Puskás Arénában

És az már csak hab a tortán, hogy a két topcsapat összecsapásán biztosan lesz magyar érdekeltség, hiszen Gulácsi Péter a lipcseiek kapujából, míg Willi Orbán a védelméből kihagyhatatlan. Szoboszlai Dominik ezen a találkozón még biztosan nem fog pályára lépni sérülése miatt, ugyanakkor ő is boldog, hogy klubcsapata a Puskásban szerepelhet.

