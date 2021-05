RB Leipzig: a klub történetének 2. Bundesliga-ezüstje!

Bár a két csapat költségvetésében és játékosállományában zongorázható a különbség (hogy mást ne mondjunk, a bajorok keretértéke több mint 800 millió euró, a lipcseieké 500 millió), tavasszal nagyon is reálisnak tűnt, hogy Gulácsi Péterék befoghatják a címvédőt. Aztán a kulcsmeccsek nem úgy alakultak, így maradt a harc az ezüstéremért, melyet már egy fordulóval a vége előtt bebiztosítottak, ugyanis 2–2-es döntetlent értek el a közvetlen üldöző Wolfsburg ellen.

A Német Kupához hasonlóan (a döntőben a Borussia Dortmundtól kaptak ki a lipcseiek) így a bajnokságban is összejött az ezüstérem, ráadásul a mindössze 12 éve alapított, csupán 2016 óta Bundesliga szereplő klub történetében már másodszor!

De fokozhatjuk ezt még azzal, hogy a lipcseiek 5. élvonalbeli szezonjukban a 4. dobogós helyezésüket értékel el, ami egyben azt is jelenti: ez a 4. alkalom, hogy részt vehetnek majd az európai csúcsfutballban, a Bajnokok Ligájában.

Ahogy minden évben, az RB Leipzig idén is első sorban a liga legjobb hátsó alakzatának köszönhette sikereit: Gulácsi Péter 30 gólt kapott mindössze, ami (messze) a legkevesebb a bajnokságban, a 33-ból 15 olyan meccs volt, amin nem zördült meg a hálója (nem csoda, hogy nemrég hosszabbítottak vele, és a klub történetének egyik legjobban fizetett játékosa lett). Ehhez persze volt némi köze a védelem vezérének, Willi Orbánnak is.

