Ezért nézd meg a Bayern München - RB Leipzig rangadót

A Bundesliga 23. fordulójában a címvédő és rekordbajnok Bayern München vendége lesz az RB Leipzig. A párosítás az elmúlt időszakban igazi rangadóvá nőtte ki magát, mely végkimenetelét tekintve abszolút háromesélyes. Az alábbiakban megnézzük miért is érdemes leülni a TV elé szombat este, és megnézni a német bajnokság hétvégi fordulójának rangadóját.

