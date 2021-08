RB Leipzig: bombagólokkal debütált a szupermagyar!

Először léphettem pályára a szurkolóink előtt a Red Bull Arénában. Elégedett lehetek a teljesítményünkkel és a három ponttal is. Óriási energiát kaptunk a szurkolóktól, remélem, ez a további meccseken is így lesz. Az első gólom előtt gondolkoztam az emelésen, szerencsére a lövés mellett döntöttem. A másodiknál volt egy kis szerencsém is.

Szoboszlai Dominik az rbleipzig.com-nak