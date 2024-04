Pikáns csatát ígér az RB Leipzig – Borussia Dortmund mérkőzés

A találkozónak igencsak nagy tétje van, ugyanis mindkét csapat szeretné megszerezni a győzelmet és az ezért járó három pontot, hogy a negyedik helyen zárva jövőre is képviseltesse magát a világ legnívósabb nemzetközi klubtornáján, a Bajnokok Ligájában.

Orbán Williék jövőre is szerepelnének a Bajnokok Ligájában

Ez tehát azt jelenti, hogy a jelenleg negyedik helyen álló RB Leipzig és az ötödik Borussia Dortmund is visszatérhet jövőre Európa krémjének tornájára.

A hétvégi RB Leipzig–Borussia Dortmund találkozó mindezek ellenére is izgalmasnak ígérkezik, és hazai győzelmet sejtet. Miért is?

Fontos tényező, hogy ki játszhat a megszokott közegében, a saját szurkolói előtt, az RB Leipzig ráadásul január óta nem kapott ki bajnoki meccsen a Red Bull Arénában. Sőt, többek között Gulácsi és Orbán olyan gondosan teszik a dolgukat, hogy ebben az időszakban még gólt sem kapott a csapat. A Borussia Dortmund sorozata is megsüvegelendő, a sárga-feketék ugyanis tavaly november óta nem kaptak ki vendégként – gólt szerezni is csak egyszer nem tudtak a Bundesligában, így biztosan remek mérkőzés kerekedik belőle.

Az RB Leipzig malmára hajthatja a vizet, hogy a vendég Dortmund néhány nappal később kulcsfontosságú találkozót vív a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Edin Terzic csapata május elsején a Paris SG-t fogadja az első mérkőzésen, és így, hogy gyakorlatilag az 5. hely is BL-t ér, teljesen nyilvánvaló, mely találkozó a fontosabb a Dortmundnak. Ezzel együtt viszont biztosan nem fogják könnyen adni magukat Reusék, de a lipcseiek mindenképpen jobb helyzetben várják a mérkőzést.

Gulácsi Péter kifogna a Dortmundon is