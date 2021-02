RB Leipzig: ez a Liverpool estéje volt

Egy év alatt sok minden változott: az egészségügyi világhelyzet miatt nem rendeznek mérkőzéseket tömött lelátók előtt, sőt mi több, a Lipcse nem is tudta hazai pályán fogadni aktuális ellenfelét. A helyszín így nem a telt házas Red Bull Arena lett, hanem az üres lelátós Puskás Aréna Budapesten.

