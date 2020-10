RB Leipzig: győztes visszatérés a BL-be

Magyaros nappal kezdődött meg kedden a Bajnokok Ligája. És nemcsak azért, mert 25 év után a Ferencváros ismét a sorozat csoportkörében szerepelhetett (5–1-es vereséget szenvedett a Barcelonától), hanem mert az előző kiírásban elődöntőig menetelő RB Leipzig is pályára lépett. Az természetes, hogy Gulácsi Péterrel a kezdőben, az már annyira nem, hogy Willi Orbánnal is, de úgy tűnik, a magyar válogatott védője hosszú sérülése után ismét az alapemberek között találta magát.

Más lesz ez a szezon a lipcseieknek, mint az előző, hiszen ha egy csapat az elődöntőig jut, onnantól kezdve nem fogják ráaggatni az underdog jelzőt, számíthatnak rá, hogy minden ellenfelük komolyan veszi őket, mindenki nyerni akar ellenük. Az már csak hab a tortán, hogy egy csoportba kerültek a Manchester Uniteddel és előző elődöntőbeli ellenfelükkel, a PSG-vel is – fel lesz adva a lecke már a csoportkörre is.

