„Erősebben térünk vissza” - Orbán Willi köszönetet mondott a szurkolóknak

, de a csapat szereplése kapcsán nem igazán sikerült beletrafálni ezekbe. Pozitívumot azonban így is találni, ennek apropóján pedig büszkén húzhatja ki magát minden magyar szurkoló.

Az RB Leipzig a kilencedik Bundesliga-idényét fejezte be, melynek elején

A számok azt mutatják, hogy Gulácsi meg is dolgozott a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzésért, hiszen a magyar hálóőr egy másik statisztikában is az élen végzett: neki volt a legtöbb védése (109) a Bundesliga 2024/2025-ös idényében.

. Ezt követően még egy alkalommal bekerült a forduló legjobb csapatába, és a mértékadó Kickernél az idény álomtizenegye is az ő nevével kezdődik.

A magyar válogatott védőjét csak a sérülése gátolhatta meg abban, hogy ne legyen ott a védelem tengelyében. Willi 28 Bundesliga-meccsen lépett pályára az idényben, és védőmunkája mellett a gólszerzésből is kivette a részét - a bekk eddigi leggólgazdagabb bajnoki szezonját produkálva 5 alkalommal is bevette az ellenfelek kapuját.

