RB Leipzig: kevés változással ismét dobogóra törve

Alig ért véget az előző, már kezdődik is az új – hiszen a hosszú kényszerszünet miatt rendesen kitolódott az európai futballidény. Miközben a Bayern München és az RB Leipzig néhány hete még a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében vitézkedett (a bajorok meg is nyerték, de a lipcsei elődöntő is fantasztikus eredmény), szeptember 18-án már kezdődik is a 2020/2021-es szezon.