5 dolog, amiért érdemes megnézni a Német Kupa döntőjét

Az elmúlt hétvégén lezárult a német Bundesliga 2021/2022-es idénye, és szombaton az is eldől, hogy ki nyeri a Német Kupa idei kiírását. A sorozat döntőjének egyik résztvevője az RB Leipzig lesz, mely 2019 és 2021 után harmadszor jutott be a fináléba, ahol ellenfele a története első döntőjére készülő - remek idényt produkáló - FC Freiburg.

