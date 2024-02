A hazai közönség Gulácsi mellett egy másik visszatérőt, Willi Orbánt is a kezdőben köszönthetett. A csapatkapitányi karszalagot is viselő magyar védő a tavaly októberi, Csehország elleni barátságos mérkőzésen sérült meg, felépülését követően január közepén kezdett el ismét a csapattal edzeni. Willi az előző, Stuttgart elleni bajnoki végén hat percet kapott Marco Rosetól, most viszont már ismét elfoglalhatta helyét a kezdőcsapatban, ahol a védelem bástyája volt. Az RB Leipzig trénere a fokozatos terhelés miatt a 70. percben lecserélte Orbánt, aki jó néhány tisztázással vette ki a részét a kapott gól nélküli eredményből.

A hazai közönség Gulácsi mellett egy másik visszatérőt, Willi Orbánt is a kezdőben köszönthetett. A csapatkapitányi karszalagot is viselő magyar védő a tavaly októberi, Csehország elleni barátságos mérkőzésen sérült meg, felépülését követően január közepén kezdett el ismét a csapattal edzeni. Willi az előző, Stuttgart elleni bajnoki végén hat percet kapott Marco Rosetól, most viszont már ismét elfoglalhatta helyét a kezdőcsapatban, ahol a védelem bástyája volt. Az RB Leipzig trénere a fokozatos terhelés miatt a 70. percben lecserélte Orbánt, aki jó néhány tisztázással vette ki a részét a kapott gól nélküli eredményből.

A hazai közönség Gulácsi mellett egy másik visszatérőt, Willi Orbánt is a kezdőben köszönthetett. A csapatkapitányi karszalagot is viselő magyar védő a tavaly októberi, Csehország elleni barátságos mérkőzésen sérült meg, felépülését követően január közepén kezdett el ismét a csapattal edzeni. Willi az előző, Stuttgart elleni bajnoki végén hat percet kapott Marco Rosetól, most viszont már ismét elfoglalhatta helyét a kezdőcsapatban, ahol a védelem bástyája volt. Az RB Leipzig trénere a fokozatos terhelés miatt a 70. percben lecserélte Orbánt, aki jó néhány tisztázással vette ki a részét a kapott gól nélküli eredményből.