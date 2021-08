RB Leipzig: Szoboszlaiék egy csoportban Neymarral és Messivel

Ha egy üzlet beindul: 2019-ben fordult elő először, hogy a Red Bull Salzburg – akkor osztrák bajnokként alanyi jogon – a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhetett. Tavaly már selejtezőt kellett vívniuk a csoportkörért – sikerrel, Szoboszlai Dominik hathatós közreműködésével. Idén is nyerniük kellett egy párharcot – ezt is sikerrel tették, immár Dominik nélkül.

Ha egy üzlet beindul: 2019-ben fordult elő először, hogy a Red Bull Salzburg – akkor osztrák bajnokként alanyi jogon – a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhetett. Tavaly már selejtezőt kellett vívniuk a csoportkörért – sikerrel, Szoboszlai Dominik hathatós közreműködésével. Idén is nyerniük kellett egy párharcot – ezt is sikerrel tették, immár Dominik nélkül.

Ha egy üzlet beindul: 2019-ben fordult elő először, hogy a Red Bull Salzburg – akkor osztrák bajnokként alanyi jogon – a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhetett. Tavaly már selejtezőt kellett vívniuk a csoportkörért – sikerrel, Szoboszlai Dominik hathatós közreműködésével. Idén is nyerniük kellett egy párharcot – ezt is sikerrel tették, immár Dominik nélkül.

Az RB Leipzig is kamatoztathatja Jesse Marsch …