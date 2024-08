RB Leipzig, USA, New York Red Bulls, Reszkessetek betörők – felkészülés

Az RB Leipzig az Egyesült Államokban készül az új idényre, ahol az első állomás New York volt. A luxus és a csillogás városában a csapat az edzések mellett számos izgalmas és mókás pillanatot élt át.

Guláék július 28-án érkeztek meg New York-ba, ahol testvércsapata, a New York Red Bulls fogadta a klubot, és elkezdődött az új idényre való felkészülés.

A New York Red Bulls edzőközpontjában egy ismerős arc is feltűnt, az RB Leipziget 2014 és 2024 között erősítő, és jelenleg sérüléssel bajlódó Emil Forsberg örült az újbóli találkozásnak.

Természetesen a média is figyelemmel kísérte a csapat ott tartózkodását, a CBS pedig Gulácsi Péterrel és Yussuf Poulsennel készített beszélgetést.

Ha már New York, a mókaziccert nem hagyhatta ki a csapat játékosa, Kevin Kampl McCallister, aki a kultikus karácsonyi film, a Reszkessetek betörőket imitálta a retinánkba már réges régen beleégett fotóval.

Amerikában bemutatta a csapat a 2024/2025-ös idényre készült harmadikszámú mezét, melyben a csapatkapitány, Orbán is szerepet kapott.

