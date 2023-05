Willi Orbánra mindig és mindenben lehet számítani

A tavalyi évhez hasonlóan az RB Leipzig idén is bejutott a Német Kupa döntőjébe, amiből a magyar válogatott bekkje ismét alaposan kivette a részét. Orbán az egész idényben kimagasló teljesítményt nyújtott, a Német Kupa sorozatban 5 mérkőzésből háromszor kapott gól nélkül hozták le a találkozójukat (ebből egyszer a bajnokaspiráns Borussia Dortmund ellen), míg egy alkalommal az ellenfél kapujába is betalált (éppen az imént említett ellenfélnek). Willi olyan védekezést mutat be meccsről-meccsre, ami a statisztikák szerint két bekk munkájának hatékonyságát tükrözi, mindezt úgy, hogy a 30 éves játékos tiszta eszközökkel, sárga lap és kiállítás nélkül állítja meg ellenfelét.