Willi Orbán 2027-ig az RB Leipzigé!

Willi minden sorozatot figyelembe véve ezidáig 292 alkalommal ölthette magára az RB Leipzig mezét és 27 gólt szerzett. A 30 éves védő 2017 óta viseli a kapitányi karszalagot, és vezérletével a csapat kétszer, 2022-ben és 2023-ban is elhódította a Német Kupát, idén ráadásul a Bayern München 3-0-ás legyőzését követően a Szuperkupát is magasba emelhette.

"Willi Orbán hihetetlen játékos és egy elképesztő karakter. Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy minket képvisel. 2015 óta van a klubnál, és ez idő alatt hatalmasat fejlődött az RB Leipziggel együtt, játékosként és emberként egyaránt. Willi a mintajátékos és élsportoló igazi prototípusa. Képes megbirkózni a kihívásokkal, és mindig megtalálja a módját, hogy új szintre emelje játéktudását. Igazi példakép is, különösen a fiatalabb játékosaink számára. Ő a csapatkapitányunk és a szurkolók igazi kedvence. Ezért is nagyon fontos volt számunkra, hogy meghosszabbítsuk a szerződését, és nagyon örülünk, hogy újabb két évvel elkötelezte magát hozzánk" - mondta el Rouven Schröder, az RB Leipzig sportigazgatója.

Schröder minden szavával egyetértünk, Willinek ugyanis nemcsak a játéktudása kimagasló, de a szíve is a helyén van, amelyre egy vele készült

Mindannyiunk álma, hogy megnyerjük a Bundesligát, és hiszem, hogy ezt meg is tudjuk valósítani - ez az egyik oka annak, hogy hosszabbítottam.

