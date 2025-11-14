A Red Bull Air Force pilótája kaszkadőr álmát váltotta valóra

Az álmok azért születnek, hogy megvalósítsuk azokat, és így volt ezzel a Red Bull Air Force extrém pilótája, Amy Chmelecki is, aki az amerikai Utah állam vad, száraz délnyugati vidékén egy 2018-as Can-Am Maverick X3-ban ülve száguld át a poros kanyonokon. A járművet Mia Chapman, a Red Bull off-road pilótája vezeti, aki akár 145 km/h-ás sebességgel szeli a terepet. Céljuk: utolérni egy repülőgépet – szó szerint.

Egy mindössze három mérföldes (közel 4,8 km-es) szakaszon belül Chmelecki kimászik a száguldó Can-Amből, és elkap egy létrát, amely egy Cessna 180-as aljáról lóg le. A repülőt Luke Aikins, a legendás ejtőernyős és pilóta vezeti, aki mesterien tartja a gépet 6,5–7 méter magasságban az UTV fölött miközben az pontosan 95 km/h-ás sebességgel – sem többel, sem kevesebbel - halad.

Amy Chmelecki ejtőernyővel ereszkedik le a földre © Chris Tedesco

Miután Chmelecki biztosítja magát a hámhoz, a Cessna emelkedni kezd, és ő 45 másodpercen át lóg a levegőben, mielőtt ejtőernyővel visszatérne a földre. A kanyon alján ismét találkozik Chapmannel, akivel a mutatvány végén egy győztes pacsival zárul a jelenet.

A magasból Aikins hangja szól a rádión:

"Igen, megcsináltad!” – kiáltja, mielőtt visszafordul a leszállópályára.

A punk rocktól a rock kanyonokig

Néhány évvel ezelőtt Amy Chmelecki egyik legjobb barátja – akivel még óvodás koruk óta ismerik egymást – küldött neki egy videóklippet. A klipben egy platinaszőke punk rocker száguldott végig az arizonai sivatagon, majd egy mozgásban lévő kétfedelű repülőgépről lelógó létrát kapott el, amihez a zenész nem használt kaszkadőrt.

"Ez a nő rád emlékeztet” – mondta Amy-nek a barátja.

A 90-es években a női punkrockerek még ritkaságszámba mentek, és sokszor ellenállásba ütköztek, ha színpadra akartak lépni. Ez a lázadó, mégis céltudatos hozzáállás nagyon is ismerős Chmelecki számára, akit inspirált a videóban látott előadó bátorsága és önazonossága, és elkezdett azon gondolkodni, hogyan csinálhatná meg a maga verzióját ennek a jelenetnek a saját stílusában, a levegőben.

Amy Chmelecki lóg a Luke Aikins Cessna 180-as repülőgépéről © Garth Milan Mindig is vonzottak azok a dolgok, amiket tiltottak, és mégis megtettem. Amy Chmelecki

"Legyen szó ejtőernyőzésről vagy bármilyen más extrémsportól, imádok más nőkkel együtt dolgozni. Persze gyakran edzek férfiakkal is, és az is szuper, de amikor kizárólag nőkből álló csapattal dolgozom, az valami egészen különleges energia” – vallja Amy Chmelecki.

A Red Bull Air Force egyik veterán tagjaként Chmelecki már több mint húszezer ugrást hajtott végre, és többszörös amerikai bajnok freestyle és vertikális formációs ejtőernyőzésben. A neve több szempontból is összefonódik Guinness-rekordokkal, de ez a mostani mutatvány más volt, mint bármi, amit korábban csinált: a verseny és a repülés határvonalán egyensúlyozott, miközben minden a bizalomról, a pontosságról és a puszta adrenalinról szólt.

Csapatként létrehozni egy hollywoodi szintű mutatványt

Mia Chapman és Amy Chmelecki két eltérő generációt és sportágat képviselnek: az egyik a poros versenypályák, a másik az égbolt szabadságának embere. Chmelecki azonban már a kezdetektől tudta, hogy egy nőre van szüksége a volán mögött, aki képes lesz tartani a tempót ezzel az extrém kihívással. Bár korábban sosem dolgoztak együtt, a Red Bull közös projektje összehozta őket, majd az is kiderült, hogy Chmelecki férje, Franck néhány hónappal korábban már ejtőernyővel együtt ugrott Chapmannel.

A két sportoló azonnal közös hullámhosszra került, és a kaszkadőrmutatványok határait feszegetve hoztak össze egy olyan produkciót, amely akár egy hollywoodi akciófilm jelenete is lehetett volna.

Mia Chapman és Amy Chmelecki ünnepli a projekt sikeres végrehajtását © Garth Milan

Hogy mindez megvalósulhasson, a legapróbb részletekig kidolgozott tervezésre és rengeteg gyakorlásra volt szükség. A csapat először Arizonában keresett megfelelő terepet, hiszen mindketten ott élnek, ám végül a nevadai sivatagban kezdték el a próbákat, míg a forgatás helyszíne a Utah állambeli Mineral Bottom lett.

A Red Bull Air Force trió – Chmelecki, Chapman és a pilóta Luke Aikins – a stábjukkal együtt a Dead Cow Lakebed területén, Reno közelében gyakorolt, ahol a nyílt terep kiváló látási viszonyokat és biztonságos tesztkörnyezetet biztosított.

"Eleinte azon gondolkodtam, hogy a mutatvány elég látványos lesz-e, vagy elég veszélyes – aztán, amikor elindultak a próbák, kiderült, hogy mindkettőből bőven kijut” – meséli nevetve Chmelecki.

A tervezés során a csapat kúpokkal jelölte ki az ideális találkozási pontot, ahol az UTV és a repülőgép sebessége tökéletesen szinkronba kerülhet. A tesztfutások alatt egy 90 kilós bokszzsák helyettesítette Amyt az anyósülésben, hogy pontosan kiszámíthassák a sebességeket és az időzítést.

UTV + repülőgép + létra + ejtőernyő = tökéletes felvétel

Amy Chmelecki, Luke Aikins és Mia Chapman a mutatványuk után © Garth Milan

Miután a csapat meglátogatta a Utah állambeli Mineral Bottomot, részletesen feltérképezték a terepet, különösen azokat a tökéletesen sík, egyenes szakaszokat, amelyek elengedhetetlenek voltak a mutatványhoz. A helyszín azonnal elnyerte a tetszésüket.

"Amint megláttuk a helyszínt, tudtuk, hogy tökéletes. Ez egy nyílt út, olyan, mint a Burning Man-sivatag” – mondta Amy Chmelecki.

A látványos kaszkadőrmutatványhoz centiméteres pontosságra volt szükség. Ha az út akár egy métert is lejtett volna, az egész akciót veszélybe sodorhatta volna. Még az a rugalmas bungee-rendszer, amelyet a létrába építettek, sem tudta volna teljesen kiküszöbölni a terep egyenetlenségeit. Ahhoz, hogy Chmelecki át tudjon váltani az UTV-ről a repülőgépre, a pályának tökéletesen egyenesnek és laposnak kellett lennie.

Amy szerint ez volt élete legnagyobb kihívást jelentő mutatványa. Míg korábbi projektjeiben gyakran nagy csapatokkal dolgozott együtt, ahol a feladat a koordináció és a vezetés volt, ez az akció egyetlen pillanatban dőlt el. Itt minden az időzítésen, a bizalmon és a precizitáson múlt.

A csúcspont során a létra kibontakozott a levegőben, és Chmelecki megragadta azt, miközben Luke Aikins a repülőgépet tökéletes sebességgel, stabilan tartotta. Ahogy Amy felemelkedett a levegőbe, Mia ellenőrizte, hogy minden rendben van-e, majd száguldva ereszkedett le a kanyonba, hogy újra földet érjenek.

"A legjobb az volt számomra ebben a projektben, hogy mindenki tele volt lelkesedéssel és szenvedéllyel” – meséli Chmelecki. – "Ez tökéletesen megmutatja, mit jelent számomra a Red Bull szellemisége.”