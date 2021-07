Red Bull Balaton-átevezés: a víz szeretete összehozta az embereket

A Red Bull Balaton-átevezés nemcsak sportolókat mozgatott meg, hiszen vízre szállt például Diaz a Welhellóból (Fluor Tomi is, csak ő a Balaton közepén zenélt egy katamaránról a versenyzőknek), aki kajak kettesben vágott neki a távnak – társa pedig nem volt más, mint Szivák Zsolt a Cloud9+-ból. De Eke Angéla színésznő, Molnár Andrea táncos vagy éppen a szintén a televízióból ismert Mádai Vivien is nekivágott a távnak – mit nekivágtak, nagyon sikeresen teljesítették is azt.