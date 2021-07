Red Bull Balaton-átevezés: ezért legyél ott Te is Zamárdiban!

1. MERT LESZ!!!

Aki kicsit is figyeli az időjárásról szóló híreket, aggódhatott valamennyire, hiszen a megint napok óta tartó kánikula után érkezik egy hidegfront hazánkba, némi zivatart is jósoltak, ami még jól is tud esni ilyenkor az embernek, de nyilvánvalóan a Balaton átevezéséhez nem a legideálisabb. De aggodalomra semmi ok, a jelek szerint az időjárás kegyes lesz, és biztonságban megtarthatjuk a rendezvényt! Az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának előrejelzése szerint ugyanis szombaton szeles idő várható, ami a nap folyamán folyamatosan enyhülni fog. Csapadék nem lesz, miközben a csúcshőmérséklet nem megy 28 fok fölé – mennyivel jobb lesz így, mint 35 fokban lapátolni…

2. MERT BENEVEZTÉL!

Mindnyájan ismerjük az érzést, amikor nagyon lelkesen belevágunk valamibe, például nevezünk a Red Bull Balaton-átevezésre, aztán az utolsó pillanatban kicsit ráparázunk, negatív gondolatok szöknek a fejünkbe arról, hogy ez úgy sem megy nekünk, meg tök cikik leszünk a többiek előtt stb… Először is kezdjük azzal, hogy ez egy ízig-vérig szabadidősport rendezvény. A legtöbben nem lesznek a profik, akik meg igen, egyáltalán nem versenyezni, hanem jól mulatni jönnek. Barátok, új haverok, közösségi élmény, miközben persze próbára is teszed magad. Ha nem jössz el Zamárdiba, sosem tudod meg, hogy képes vagy-e rá, pedig van egy sanda gyanúnk arra, hogy simán leevezed oda-vissza a Balcsit. Ráadásul a többiek ilyenkor pont nem szúrós szemmel méregetik a mások teljesítményét, hanem motiválják egymást, ami szintén kihozhat belőled olyat, amiről nem is tudtad, hogy képes vagy rá.

3. MERT KIRÁLY SUPOS VAGY

Már évekkel ezelőtt teljesen rabjává váltál a deszkán evezésnek? Megjártad már a SUP-pal az összes jelentős magyar folyót és tavat és úgy érzed, ennyi tapasztalattal és edzéssel a hátad mögött már a jobbak közé tartozhatsz itthon? Persze nyilván sosem fordult meg a fejedben, hogy egyébként komolyabban is foglalkozhatnál ezzel a sportággal. Lehetőséged sem volt, azt sem tudtad, hogyan vágjál bele, kit keress, mit csinálj. Hát itt az alkalom! A Red Bull Balaton-átevezésen ugyanis most az 5-5 leggyorsabb férfi és női SUP-os is indulási jogot szerez a szeptemberi, balatonfüredi SUP-világbajnokságra. Motiváljalak még?

4. MERT MENŐ ZENÉKET HALLGATHATSZ

Amikor evezel majd, esetleg holtpontra jutsz, és nem tudod, hogyan tovább, akkor jelenthet majd számodra egy reménysugarat például az a katamarán, amelyik nemcsak ring a vízen, de élő koncertet szolgáltat Neked: olyan zenekarok fognak felváltva zenélni, mint a Halott Pénz, a Margaret Island és a Wellhello. Én adom.

5. MERT EZ A BALATON ÉLETÉRZÉS

Ha nem neveztél be, akkor sem ördögtől jött ötlet, ha ellátogatsz szombaton a Zamárdi szabadstrand környékére, hiszen látványra sem lesz utolsó a több ezer evezős kajak, kenu, sárkányhajó és SUP, amik onnan indulva eveznek 4 kilométert Tihanyba, majd ugyanennyit vissza. Nyilván a hajóban az igazi, de a parton ülve egy lángost majszolva is meglesz tőle az igazi Balaton életérzésünk.