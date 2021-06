Red Bull Balaton-átevezés: már 3600-an jelentkeztek!

A Stopper Rendezvényhajón tartott sajtótájékoztatón ott volt Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere is, aki elárulta: bár városa már hozzászokott a nagyobb rendezvényekhez, ez most egy kicsit más lesz.

A Stopper Rendezvényhajón tartott sajtótájékoztatón ott volt Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere is, aki elárulta: bár városa már hozzászokott a nagyobb rendezvényekhez, ez most egy kicsit más lesz.

A Stopper Rendezvényhajón tartott sajtótájékoztatón ott volt Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere is, aki elárulta: bár városa már hozzászokott a nagyobb rendezvényekhez, ez most egy kicsit más lesz.