Red Bull Basement: népszerű volt a magyar ötlet a Szilícium-völgyben

Májusban Debrecenben rendezték meg a Red Bull Basement idei kiadásának országos döntőjét, ahol egy kerékpáros navigációs alkalmazás, a ParkSafe bizonyult a legjobbnak. Perjési Szabolcs és Kordás Patrik pedig a remek ötletét, sőt már inkább a kész termékét egészen a Szilícium-völgyig repíthette, ugyanis ezen az illusztris helyszínen, San Fransisco városában rendezték meg a Red Bull Basement globális döntőjét.

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A versenyen végül éppen a házigazda amerikaiak ötletét, a Lifeline AI-t választották meg a legjobbnak. Ettől függetlenül a magyar srácok nemcsak rengeteg élménnyel gazdagodtak, de applikációjukra szakemberektől és hétköznapi emberektől is remek visszajelzéseket kaptak. A duó nevében Perjési Szabolcs mesélt nekünk arról, hogyan teltek a napok San Fransiscóban.

„Fantasztikusan! Nagyon intenzív és egyben inspiráló is volt az egész. Már kiérkezésünkkor, a reptéren is megismerkedhettünk versenyzőkkel, aztán a nyitóvacsorán és a bulin már mind a negyvennyolc csapat tagjaival, mentorokkal és szakértőkkel is beszélgethettünk, remek volt a hangulat. Másnap pedig kezdődtek a workshopok, melyek során one to one is kérdezhettük a szakértőket és a mentorokat, remek külső véleményeket kaptunk, amik sokat segítettek. Az előadásra is készülhettünk, kaptunk a szakértőktől ötleteket és tippeket.”

Tetszett a ParkSafe a nézelődőknek © Red Bull Basement

A Red Bull Basement harmadik napján pedig egy élő galéria keretében egy-egy okos poszteren állították ki mind a 48 ötlet demóját, ahol már a versenyen kívüli diákok és járókelők is megismerkedhettek az alkalmazással.

„Újabb remek visszajelzéseket kaptunk! A mi appunkkal kapcsolatban konkrétan elmondták: San Fransiscóban óriási igény lenne arra, hogy a hatalmas szintkülönbségek miatt olyan utat tervezzen nekik az alkalmazás, ami elkerüli legalább egy részét az izzasztó emelkedőknek. Tetszett mindenkinek az ötletünk, sokan le is töltötték az appot. Direkt úgy csináltuk meg, hogy ne csak elérhető legyen San Fransiscóban, de működjön is a városban az útvonaltervezés is. Összesen egyébként velünk együtt csupán nyolc-tíz csapat volt, amelyik már kész termékkel érkezett, így nagyra értékelték, hogy a miénket már rendesen ki is tudták próbálni. Volt egy úriember, aki azt mondta, van már nyolc kerékpárja otthon, most már jön a kilencedik is, és mennyire örül, hogy valaki egy ilyen alkalmazásra is gondolt.”

Az este végén aztán bejelentették, hogy az amerikai ötlet nyert, de a magyar srácok emiatt csöppet sem voltak elkeseredve.

„Nem voltunk szomorúak, mi már azt is hatalmas megtiszteltetésnek éreztük, hogy ott lehettünk. Száznegyvenezren neveztek a versenyre az egész világon, mi pedig ott voltunk a legjobb negyvennyolc között, elképesztő élmény volt ez számunkra. Most az a tervünk, hogy mindenképpen hallgatunk az ötletekre és visszajelzésekre, amiket kaptunk a továbbfejlesztéssel és az üzleti modellel kapcsolatban. Szeretnénk, ha nem csak Magyarországon lenne felkapott az alkalmazás, hanem egész Európában, aztán később Amerikában is. A célunk, hogy a nemzetközi színtéren is teret adjunk a ParkSafe-nek, mert láthatóan van rá igény. Most négyezer letöltésnél járunk, a felhasználóink eddig tizenkilencezer kilométert tekertek le vele. Látszik, hogy nagyon hasznosnak találják, dolgozunk rajta tovább, hogy minél népszerűbb lehessen.”

Mi pedig szurkolunk, hogy ez össze is jöjjön. Addig is, ha kipróbálnátok az alkalmazást, akkor töltsétek le ITT .