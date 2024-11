Red Bull Basement: megvan a magyar győztes!

keretében, és Ti küldtétek is nekünk a jobbnál jobb terveket. És már a kiválasztáson is túl van a zsűri, hiszen hiába jöttek a jobbnál jobb ötletek, Tokióban csak az egyik lelkes magyar innovátor mutathatja be, hogyan tenné jobbé a világot.

nevű ötletével nevezett, és el is nyerte a zsűri elismerését.

Ő pedig nem más, mint Nagyvári Dávid, aki a StyleSwipe nevű ötletével nevezett, és el is nyerte a zsűri elismerését.

Ő pedig nem más, mint Nagyvári Dávid, aki a StyleSwipe nevű ötletével nevezett, és el is nyerte a zsűri elismerését.

Dávid tehát Japánban is bemutathatja a nemzetközi zsűrinek a StyleSwipe-ot, ami egy online piactér ruhák számára, amelyek passzolnak a személyiségedhez és a stílusodhoz, a használónak időt és pénzt takarít meg, ráadásul minimalizálja a divatipar környezetre gyakorolt hatását.

Dávid tehát Japánban is bemutathatja a nemzetközi zsűrinek a StyleSwipe-ot, ami egy online piactér ruhák számára, amelyek passzolnak a személyiségedhez és a stílusodhoz, a használónak időt és pénzt takarít meg, ráadásul minimalizálja a divatipar környezetre gyakorolt hatását.

Dávid tehát Japánban is bemutathatja a nemzetközi zsűrinek a StyleSwipe-ot, ami egy online piactér ruhák számára, amelyek passzolnak a személyiségedhez és a stílusodhoz, a használónak időt és pénzt takarít meg, ráadásul minimalizálja a divatipar környezetre gyakorolt hatását.