Mi azt gondoljuk, hogy addig nincs ok az aggodalomra, sem az apokaliptikus rémképek falra festésére, amíg van remény. Márpedig remény mindig van. Az emberiség eddig is mindent megoldott, Attenborough is azt mondja, hogy a legintelligensebb faj az ember, és minden gödörből kimászott eddig is. Most annyi különbség van, hogy intelligencia mellett bátorságra is szükségünk lesz ahhoz, hogy megtegyük a szükséges lépéseket fajunk megmentése érdekében.