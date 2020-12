Világdöntő kapujában a magyar csapat ötlete

hazai mezőnyében. A két fiatal továbbra is a láthatatlan vízfogyasztás fontosságára hívja fel a figyelmet és ötletüket végre a nemzetközi zsűrinek is megmutathatták.

Sokat meséltünk már nektek Popovics Kinga és Guthy Máté IWI projektjéről, amivel idén ők győzedelmeskedtek a Red Bull Basement University hazai mezőnyében. A két fiatal továbbra is a láthatatlan vízfogyasztás fontosságára hívja fel a figyelmet és ötletüket végre a nemzetközi zsűrinek is megmutathatták.

Kingát és Mátét még a pitch előtt sikerült elkapnunk egy interjúra, ahol meséltek a felkészülési időszakról és arról is, hogy milyen akadályokat gördített eléjük az élet.

