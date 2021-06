Red Bull BC One: B-Girl Dóra ismét ott lesz a világdöntőben!

B-Girl Dóra megismételte azt, amit két évvel ezelőtt is véghezvitt: az Ausztriában élő Aitner Dóra ismét magam mögé utasította a legjobb osztrák breaktáncosokat és a versenyt megnyerve ott lehet a Red Bull BC One 2021-es, lengyelországi világdöntőjében.

- Köszönöm! Bár többen neveztünk, végül tizennégy lány indult, közülünk választották ki két-két szóló után a legjobb nyolcat. Ezek showcase párbajok voltak, nemcsak az ellenfeled kellett megverned, hanem a többiekhez képest is kimagasló teljesítményt kellett, hogy hozzál. Továbbjutottam, aztán szerencsére a párbajok is jól sikerültek, úgyhogy meg tudtam nyerni a versenyt.

- Érdekes dolog, mert én nem azért táncolok első sorban, hogy nyerjek, viszont ha már ott vagyok, nyilván szeretnék a legjobb lenni. A legnagyobb versenyt egyébként ilyenkor önmagaddal és a talajjal vívod. Ha valaki alaposan felkészült, a legjobbját mutatja, sőt, még kicsit rá is rak, még akkor is előfordulhat, hogy esik egy nagyot, amire rámegy a győzelme.

- Lassan huszonöt éve kezdtem el, úgyhogy rengeteget. A helyi mezőnytől is függ, de nagyjából öt-tíz év kell ahhoz, hogy meglegyen a kellő rutinod a technikai tudás mellett. Manapság azért a fiataloknak már edzőjük is van, nekünk még nem volt, magunknak kellett összegereblyézni a tudást, ami persze nem feltétlenül baj. A breakeseknél azért abból, ahogy és amit csinálnak, elég jól látszik, hogy ki, mióta táncol.

- Brutális leírni is, hogy közel negyed évszázada vagy benne a sportágban. Mi motivál még ennyi idő után is?

- Ezt én is kérdezhetném magamtól. Az első motiváció a zene, a hiphop kultúra volt, most talán meg az, hogy még mindig érzem, van hová fejlődnöm, sok olyan dolog van még, amit szeretnék kihozni magamból. Nagyon szeretem csinálni, jó embereket ismerek meg, remek élményekkel gazdagodom az utazásaim során – ezek mind erőt adnak.

