Az amerikai utazásvlogger, Drew Binsky a világ több mind 197 országát bejárva vált az utazás abszolút szakértőjévé. Az utazásai során szerzett tapasztalatai továbbadásával szeret segíteni másoknak, ezeket videóiban (eddig több mint hétmilliárd online megtekintése van), tanfolyamokon, előadásokon és könyvében is megosztja az érdeklődőkkel. Többek közt ő is ott lesz amikor a Red Bull Can You Make It? csapatai 2024. május 28-án célba érnek Berlinben.

Addig viszont a közel 300 csapat hét napot tölt majd azzal, hogy az öt kiindulópont - Amszterdam, Barcelona, Budapest, Koppenhága vagy Milánó - egyikéből elindulva beutazzák Európát úgy, hogy fizetőeszközük nem más, mint néhány doboz Red Bull. Binsky most megoszt néhány infót az öt város és a célhelyszín, Berlin kapcsán.

01 Amszterdam, Hollandia

"Szerintem a hollandok a legbarátságosabbak és a legnyitottabbak Európában. Nagyon közvetlenek és bárkinek szívesen segítenek" - mondta Binsky. "Emellett, ha beszélsz valamennyire angolul, az amszterdamiak kilencvenkilenc százalékával el tudsz cseverészni."

"Ha kisétálsz a főpályaudvarról, máris Amszterdam közepén vagy, ami egy remek hely arra, hogy beszélgess az emberekkel. Nagyon népszerűek a különböző parkok, például a Vondelpark, ami a kedvencem egész Európában. Ez a legnyugodtabb hely" - tette hozzá a vlogger.

02 Barcelona, Spanyolország

"Barcelona menő. Tengerpart, nyüzsgő éjszakai élet, sok barátságos ember. Ha csak egy helyet látogatnál meg a városban, akkor a Sagrada Família templomot vagy a Güellt mondanám, ami egy igazán klassz park tele absztrakt művészettel. Mindkettőt Antoni Gaudí művész alkotta. Emellett a strandok is jók, a gótikus negyed pedig gyönyörű. Ott vannak a legjobb kávézók és éttermek, és a Güell park is."

Ami az angol nyelven való társalgást illeti, Binsky szerint Barcelona e tekintetben alulmarad Amszterdammal szemben: "Ha a főbb negyedekben lógsz, találsz olyan embereket, akik beszélnek angolul. Próbálj meg azonban előtte megtanulni kábé tíz szót spanyolul. A spanyol a világ öt legfontosabb megtanulandó nyelve között van, így már csak ezért is érdemes némi szókincset elsajátítanod."

Binsky a világ összes országát bejárva szerzett utazási tapasztalatot © Drew Binsky

03 Budapest, Magyarország

"Sokszor jártam már Budapesten - nagyszerű város, nagyon közvetlen, barátságos környezettel" - mondta el Binsky. "Egészen gyönyörű és lüktet benne a történelem. A Parlament szerintem a legszebb épület Európában, de imádok bolyongani a belváros mellékutcáiban."

"Rengeteg a látnivaló, a Duna-part környéke csupa zsongás, de az egész városra jellemző az állandó pezsgés. Sokkal több angol hanggal találkozhatsz ott, mint Barcelonában, mert Budapestnek ez a része egy kicsit nemzetközi - sok a turista és a külföldi, sőt, azt tapasztaltam, hogy a helyiek is elég jól beszélnek angolul."

04 Koppenhága, Dánia

"Koppenhága hasonló Amszterdamhoz, mindkét városban van kerékpáros kultúra. Ha van rá lehetőséged, Koppenhágában érdemes biciklire ülni, mert fantasztikus. Általában Skandináviában nem túl kellemes az időjárás, de feltételezem, hogy május végén, a Red Bull Can You Make It? idején jó idő lesz. Az emberek nagyra értékelik itt a szabadban töltött időt, ilyenkor rengetegen vannak kint. A látnivalók között mindenképpen megemlítendő a kis hableány szobra, a tizenhetedik századi Kerek torony és a festői Nyhavn negyed.

"Nagyon szeretem a skandináv kultúrát; szerintem könnyű alkalmazkodni hozzá, és könnyű kijönni az emberekkel. Az angol nyelv mindenhol alap. Szinte olyan érzés, mintha az embereknek az angol lenne az első nyelvük - annyira jól beszélnek" - tette hozzá a vlogger.

05 Milánó, Olaszország

"Milánó kicsit más feelinget ad, mint a többi olasz város. Nem tudom, miért, talán azért, mert ez a divat világfővárosa. A Duomo di Milano (a milánói dóm) egy nagyon klassz épület. Ott van a fő színházuk, a La Scala, de a közelben vannak plázák és bevásárló negyedek, szóval ez a legjobb sétálós rész, ez számomra Milánó fénypontja."

Több Red Bull Can You Make It? résztvevő fel szokott venni valamilyen jelmezt, amire Binsky a következőt fűzte hozzá: "Az emberek nagyon figyelnek a divatra Milánóban. Tényleg sok olyan őrült ruhakölteményt látsz, amit még addig sosem láttál. Ha fizikailag ki tudsz tűnni, bárhogyan is csinálod, itt biztosan értékelni fogják ezt az emberek, és külön figyelmet kapsz."

Binsky szerint a milánói dómot érdemes megnézni © Drew Binsky

06 Berlin, Németország

Mivel Berlin a Red Bull Can You Make It? célállomása, így itt a csapatok valószínűleg a pihenés okán is több időt töltenek majd el, ráadásul itt kapják vissza készpénzüket, hitelkártyáikat és telefonjaikat is.

"Először is, jöjjenek ide hozzám, amikor célba érnek, hadd üdvözöljem őket. Tudnak kérdezni tőlem, bármely országról szívesen mesélek, és szívesen veszem fel a kapcsolatot bárkivel" - mondta el Binsky. "Nagyon örülök, hogy Berlin a célállomás. Ez egy hipszter, művészi hely, így az egyik legkirályabb dolog, amit tehetünk, hogy meglátogatjuk a berlini falnak azt a részét, amelyet helyi művészek firkáltak össze. Csak sétálj végig a falnál, és merülj el a különböző falfestmények világában."

"Berlinben fiatalabb a lakosság, így könnyű kapcsolatot teremteni az emberekkel, és az angol nyelvet is nagyon széles körben beszélik. A berliniek szívesen ülnek le veled, és hallgatják meg, hogy milyen élményeket éltél át az elmúlt hét napban."

07 Hogyan közelítsd meg az embereket, bárhová is mész

Mivel ha Red Bull Can You Make It? résztvevői bármit is szeretnének, kommunikálniuk kell, és cserekereskedelmet folytatniuk, amiért gyakran kell idegeneket megszólítaniuk. Binsky-nek van erre egy tippje, ami a világ minden táján bevált neki:

"Ne szaladj oda valakihez, és ne kopogtasd meg a hátát. Próbáld meg a kiszemelttel minimális szemkontaktust létesíteni, és mosolyogj, hogy lássák, békés a szándékod. Ha visszamosolyognak, esetleg köszönnek, máris sokkal könnyebb lesz közeledni hozzájuk."

