Félelem és izgalom – ezt érezték a Red Bull Cliff Diving sziklaugrói

"Azt hiszem, az első ugrással kapcsolatos gondolatom az volt, hogy mit keresek itt?!" - magyarázza Gary Hunt, nyolcszoros Red Bull Cliff Diving világbajnok, a mezőny legtapasztaltabb sziklaugrója. „Szerencsére jó közösséget alkotunk, támogatjuk egymást, hiszen tudjuk, mindannyian egy csónakban evezünk. Sajnos a járványhelyzet alatt senki sem tudott edzeni, de ezzel szembe kellett néznünk. Ez is a verseny része, a sportágunk velejárója.”

A hosszú kihagyás még a legtapasztaltabb sziklaugrókat is komoly kihívás elé állította, David Colturi például beismerte, hogy remegett, amikor az első edzés közben kiállt a deszka szélére. Hasonló érzések kavarogtak a brazil Jaki Valentében is, a brazil sziklaugrólány igencsak magasnak érezte a 21 métert mielőtt ugrott volna.

A feszültség enyhítésére egy extra edzésnapot is beiktattak, amikor a versenyzők alacsonyabb helyekről ugorva igyekeztek szokni ismét szeretett sportágukat. „A sziklaugrás világában sok perfekcionista versenyző van. Ők azok, akik mindent tökéletesen meg akarnak csinálni. Nagyon kemények saját magukkal” - mondta el Greg Louganis, a sorozat sportigazgatója.

A nézők szemszögéből természetesen sokkal egyszerűbbnek tűnik ez a művelet, és nem igazán tudják, hogy milyen nehézséget okoz a 21 hónapos kihagyás. Orlando Duque, a Red Bull Cliff Diving nagykövete kiemelte mindenki elhivatottságát és profizmusát: "a versenyzők egy részének arcáról azt lehetett leolvasni, mintha nem is lett volna ez a 21 hónap szünet. Vérprofik voltak.”

