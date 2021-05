Visszatér a Red Bull Cliff Diving

Part of this story

Kedvenc sziklaugró sorozatunk, a Red Bull Cliff Diving négy vadonatúj helyszínnel tér vissza 2021-ben, amelynek hat állomásán 18 nemzet képviselteti majd magát. Tavaly a világjárvány miatt törlésre kényszerült eseményt a rajongók és a versenyzők is egyaránt nagy izgalommal várják. Az idei sorozat címvédőiként a két legtöbb győzelemmel is büszkélkedő Rhiannan Iffland - Gary Hunt páros vághat neki.

S arra, hogy miért szeretjük ennyire ezt az eseményt, minden bizonnyal az idei Red Bull Cliff Diving is választ ad majd, de abban biztosak lehetünk, hogy a 27 méteres-85 km/h-s akrobatikus szabadesések és a gyönyörű helyszínek idén is elvarázsolnak.

