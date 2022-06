A tavalyi győztesek ismét nyertek a Red Bull Cliff Diving francia versenyén

Nos, a válasz: részben. A női mezőnyben a címvédő Rhiannan Iffland visszatért a győzelem útjára, a férfiaknál viszont nem az esélyeknek megfelelően alakultak az eredmények, hiszen a rekordgyőztes, címvédő és ráadásul hazai pályán vízbe ugró Gary Hunt "csak" a második helyen zárt, a győzelmet a tavaly is ugyanitt diadalmaskodó Catalin Preda húzta be.

A "román cápának" is becézett Preda az első pillanattól kezdve érzékeltette, hogy nem kirándulni érkezett Párizsba, és szeretné ismét hazavinni az Eiffel torony trófeát. Preda ugrásról-ugrásra húzta be a maximális pontszámokat, ezzel komoly nyomást helyezve a hazai közönség által biztatott Huntra, és végül rekordot jelentő 470.50 egységet gyűjtve ismét borsót tört a rekordgyőztes orra alá, akinek ismét nem sikerült győznie hazai földön.

